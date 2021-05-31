مصر.. وزارة الصحة تكشف حقيقة الإصابات بالفطر الأسود

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بمصر، حسام حسني، اليوم الإثنين، حقيقة وجود إصابات بالفطر الأسود.وأورد حسني، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة المصرية، أنّ مصر لا يوجد بها حالات كثيرة مصابة بمرض الفطر الأسود.

وأشار عضو اللجنة العلمية، إلى إن هناك حالات مشتبه في إصابتها بالفطر الأسود، لكنها لا تتعدى أصابع اليد.وكشف ذات المسؤول، عن تغيير جديدا على البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا، موضحا إن لا علاقة له بالفطر الأسود.

وأوضح حسني، حول أعراض مرض الفطر الأسود، أنّها تتمثل في الحمى والسعال وضيق في التنفس والإسهال وتورم في جانب الوجه وصداع واحتقان.هذا وقامت وزارة الصحة المصرية برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات.

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