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مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش تُنظم يوما إعلاميا

الوطني
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مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش تُنظم يوما إعلاميا
بقلم نادية بن طاهر

نظمت مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، يوما إعلاميا حول إنتاج المعلومة الجغرافية المكانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم تنظيم هذا اليوم الإعلامي، على مستوى الوكالة التجارية التابعة للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة.

وأشرف على افتتاح هذه التظاهرة، اللواء عمر فاروق زرهوني رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي.

وكانت التظاهرة، فرصة للمتعاملين الوطنيين ومستعملي المعلومة الجغرافية المكانية والإعلام الجغرافي للتعرف على الهيئات الإنتاجية التابعة للمصلحة.

ويتعلق الأمر، بكل من المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد والمركز الوطني لاستغلال سواتل الكشف عن بعد.

وتم الوقوف على مهام هذه الهيئات، ومدى التطور التكنولوجي الذي شهدته في مجال إنتاج المعطيات الجغرافية وتطبيقات أخرى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=978710

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