مصلّون يبلّغون عن بائع خضار يروّج لـ “الزطلة” أمام المسجد

تابعت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، المتهم الموقوف المدعو ” خ.سيف الدين”. بائع الخضار بالعاصمة، بجرم حيازة المخدرات بغرض البيع.

وجاءت برمجة القضية بعد استئناف المتهم الحكم الصادر عن محكمة الجنح بالدار البيضاء القاضي بادانته بعامين حبسا نافذا.

وفي تفاصيل المحاكمة فإن المتهم ” سيف الدين” تم ايقافه بعد تبليغ عنه من طرف مرتادي مسجد بباب الزوار. لدى رجال الشرطة، لضبطه يقوم ببيع المخدرات من نوع ” القنب الهندي” أمام باب المسجد.

وعلى اثر تنقل رجال الضبطية إلى عين المكان، أين كان المتهم يعرض على طاولته خضار وفواكه للبيع. ولدى تفتيشه جسديا ضبط بحوزته قطعة مخدرات يقدر وزنها ب2.37 غ مع مبلغ مالي قدره 7000دج.

ولدى التحقيق مع المتهم اعترف المتهم بترويجه المخدرات، غير أنه تراجع عن تصريحاته الأولية امام هيئة المجلس. مصرحا بأنه رب أسرة أب لطفلين ويملك طاولة لبيع الخضار يقتات منها. أمام باب المسجد. كما أنه يقطن بخميس الخشنة. وينتقل إلى مدينة باب الزوار، لأجل كسب لقمة عيش حلال ناكرا نكرانا قاطعا التهمة المنسوبة اليه.

وأمام ماورد التمس النائب العام تأييد الحكم في حق المتهم.