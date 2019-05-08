مصير المولود الملكي الجديد يصنع الحدث في بريطانيا

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء، على أن الطفل الملكي للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد يكون أول طفل بإمكانه أن يصبح ملكا لبريطانيا ورئيسا للولايات المتحدة في آن واحد.

وهذا ما يجعل من الطفل الملكي الجديد حالة استثنائية في العائلة المالكة البريطانية، حسب ما نقله موقع الرائج.

يأتي هذا بعد أن احتفلت بريطانيا بولادة الطفل الملكي، وزيّنت معالم العاصمة لندن، بأضواء ملونة بهذه المناسبة.

حيث بينت التقارير أن ابن هاري وميغان، يحمل الجنسية البريطانية تلقائياً بسبب جنسية والده.

ليحتل بذلك المرتبة السابعة لتولي العرش وهو ابن الحفيد الثامن لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

كما يمكن للمولود الجديد أن يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، نظرا لأن والدته تحملها حتى الآن.

وهو ما يجعله مؤهلا أيضاً يوما ما للترشح لمنصب الرئيس الأمريكي.

لكن الأمر الوحيد الذي قد يدفع الأمير هاري وميغان ماركل للتريث قبل حصول الطفل على الجنسية الأمريكية.

هو أن هذا سيوقع هاري وميغان في فخ الضرائب الأمريكية، التي تطالب جميع مواطني الولايات المتحدة بالإبلاغ عن أي دخل من جميع المصادر، سواء داخل أو خارج البلاد..