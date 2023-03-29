مصير مجهول لمونديال الشباب بعد سحب الفيفا شرف التنظيم من إندونيسيا !!

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، اليوم الأربعاء، عن سحب شرف تنظيم منافسة كأس العالم لأقل من 20 سنة من إندونيسيا.

وحسب ماورد في بيان الفيفا، فقد تم سحب تنظيم مونديال الشباب من إندونيسيا، بعد رفض الإتحاد الإندونيسي لكرة القدم رفض إجراء القرعة بطلب من حاكم منطقة بالي بالبلاد الجمعة الماضي.

بسبب رفض مشاركة الكيان الصهيوني، في كأس العالم لأقل من 20 سنة، التي تحتضنها الأراضي الإندونوسية.

كما أوضح بيان الفيفا، أن مصير المنافسة، التي كان من المرتقب إجراؤها من 20 ماي لغاية 11 جوان المقبلين، سيعرف في أقرب وقت ممكن.