مضاعفة ساعات تكوين الأساتذة بعد جائحة كورونا

قررت مديرية التكوين على مستوى وزارة التربية مضاعفة عملية تكوين الأساتذة بعد القضاء على وباء كوفيد 19 ، حيث سيتم تدارك الأيام التكوينية الخاصة بالأساتذة والمفتشين التي كانت مبرمجة خلال عطلة الربيع الماضية

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اونلاين”، فان عملية تدارك التكوين ستكون مع الموسم الدراسي الجديد 2020-2021 وهذا حتى يتم توزيع الأساتذة على فترات زمنية يحددها كل مدير مؤسسة قصد الإستفادة من التكوين الذي ضيعوه ومضاعفته.

وسيخضع الأساتذة المعنيين إلى برنامج تكوين يهدف إلى تحضير وتكوين المقبلين على مهنة التدريس من الناحية البيداغوجية والمهنية ومن ثم ترقية مستواهم البيداغوجي والمهني.

ويتم ذلك عن طريق تزويدهم بحقائق تربوية بيداغوجية وكذا علمية وتشريعية تؤهلهم للقيام بمهامهم بطريقة تتناسب ومختلف الوضعيات التعليمية التي تواجههم أثناء مسيرتهم المهنية حتى تتماشى والتطورات المعرفية الحاصلة في فضاء التربية والتعليم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.