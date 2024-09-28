مضوي: “الغيابات أثّرت على أدائنا أمام الشلف”

أكد المسؤول الأول عن العارضة الفنية لفريق شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، بأن الغيابات التي شهدتها التشكيلة في لقاء أمس، أمام أولمبي الشلف، أثرت بشكل مباشر على أداء “السياسي”.

وكان الشباب القسنطيني، المنتشي، بتأهل رائع إلى مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، قد فرض التعادل السلبي، أمس الجمعة. على مُضيفه أولمبي الشلف. في أول مباراة لأشبال مضوي، في البطولة المحلية.

وعن اللقاء قال مضوي: “المباراة كانت صعبة. في ظل التغييرات الكثيرة على التشكيلة في غياب العديد من اللاعبين مثل بن شاعة. الذي أحس بآلام في آخر يوم من اللقاء، بلحوسيني غائب، وبعوش معاقب، و3 لاعبين أفارقة يعانون من مشاكل إدارية”.

وواصل مدرب “السياسي”، في الندوة الصحفية التي عقدها من ملعب “محمد بومزراق” بالشلف: “كل هذه العقبات، جعلتنا نلعب بتشكيلة مغايرة تماما، وهو ما جعل الانسجام غير موجود بنسبة 100%.. ولكن النقطة المحصل عليها إيجابية”.