مضوي: “الفريق ليس جاهزا لانطلاق الموسم الجديد”

أطلق مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، تصريحات مثيرة للجدل، حينما أكد بأن فريقه غير جاهز لانطلاق الموسم الجديد، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة.

وفي تصريحات إعلامية عقب اللقاء الودي الذي جمع المولودية بفريق المشرية أمس السبت، قال مضوي: “الفريق ليس جاهزا 100 % لأول مباراة من الموسم الجديد”.

قبل أن يستدرك: “لكن اللاعبون تركوا انطباعا حسبا أمام فريق متمركز كما ينبغي، وطبقوا التعليمات التي منحتها لهم”.

وختم مضوي: “تمنيت لو خضنا أكثر من مباراة ودية واحدة، لكن ضيق الوقت لم يكن في صالحنا”