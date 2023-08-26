مضوي مدربا جديدا لمولودية وهران ويباشر مهامه غدا

أعلنت شركة “هيبروك” المالكة لأغلبية أسهم فريق مولودية وهران، رسميا عن تعيين التقني خير الدين مضوي، على رأس العارضة الفنية للنادي.

وكشفت اليوم السبت “هيبروك” في بيان لها اليوم السبت، أنها تتشرف بالتشاور مع اللاعبين السابقين وكل ما يحب مصلحة النادي، مشيرة إلى تعيين مضوي مدربا للمولودية الوهرانية.

كما أوضح ذات البيان، بأن مضوي، الذي سبق له تدريب المولودية، سيباشر مهامه رسميا رفقة طاقمه الفني، بداية من يوم غد الأحد الـ 27 أوت الجاري. مبرزة بأن الفريق سيدخل في تربص مغلق في اليوم الموالي.

وفي الأخير أكدت شركة “هيبروك” بأنها قامت بحل جميع المشاكل المتعلقة بالمعدات الرياضية، وأنها ستتعامل تدريجيا والتحديات المرتبطة بالموسم الجديد.