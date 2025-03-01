مضوي: “منع “التاس” لقميص الخريطة الوهمية يزيدنا طموحا”

ثمّن المسؤول الأول على العارضة الفنية لشباب قسنطينة، خير الدين مضوي، خطوة محكمة التحكيم الرياضي “التاس”، منع نادي نهضة بركان المغربي، من وضع الخريطة الوهمية على قميصه.

ويعتبر نهضة بركان منافسا محتملا، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية. لأحد ممثلي الجزائر شباب قسنطينة واتحاد العاصمة، اللذان سيلتقيان ذهابا وإيابا في ربع نهائي ذات المنافسة.

وسُئل مضوي، على هامش، هزيمة ناديه أمس الجمعة. عن رأيه في القرعة التي وضعت “السياسي” أمام الاتحاد، وقال: “أهم شي هي أن نعود إلى سكة الانتصارات في البطولة”.

وواصل مدرب شباب قسنطينة: “عندنا يصل موعد لقاء اتحاد العاصمة، سنكون جاهزين.. أكيد أن طموحنا هو الفوز والعبور إلى نصف النهائي”.

ليُعرج مضوي، إلى قضية قميص “الخريطة الوهمية” على اعتبار أن الجميع كان يتحدث عن ضياع حلم التتويج، في حال عبور الفريق المغربي إلى نصف النهائي.

وختم: “هذا يرفع من طموحنا (يقصد قرار التاس).. وأيضا من طموح الاتحاد، مثلما قلت الأهم حاليا هو الخروج من مرحلة الفراغ لنكون جاهزين قاريا”.