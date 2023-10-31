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الرياضة

مضوي: “هزيمة معسكر ستسمح لنا باستخلاص الدروس”

بقلم محمد لمين صحراوي
مضوي: “هزيمة معسكر ستسمح لنا باستخلاص الدروس”
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أكد مدرب مولودية وهران، خير الدين مضوي، أهمية اللقاء الذي لعبه فريقه أمس الاثنين، أمام الضيف غالي معسكر، في إطار فترة التوقف الحالي.

وبالرغم من الهزيمة القاسية أمام الغالي الناشط في القسم الثاني هواة. والتي لم يتقبلها الجمهور الوهراني، إلا أن مضوي، أكد بأن المباريات الودية تجعل الفريق يستخلص العبر والدروس.

قبل أن يضيف: “صحيح أننا انهزمنا، ولكن من المهم استخلاص العبر والدورس والاحتكاك مع فرق مثل غالي معسكر.. واجهنا تشكيلة محترمة وستكون لها كلمتها في بطولة هذا الموسم”.

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