مضوي يناشد السلطات الجزائرية لإجلائه من السعودية

الرياضة
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مضوي يناشد السلطات الجزائرية لإجلائه من السعودية
بقلم كريم.تيغرمت

ناشد خير الدين مضوي، مدرب نادي الخليج، السلطات الجزائرية، لإجلائه رفقة بقية الرياضيين الجزائريين العالقين في السعودية، بسبب فيروس كورونا.

وصرح خير الدين مضوي في هذا الخصوص، للصحافة السعودية: “أتمنى أن تجد السلطات الجزائرية حلا عاجلا لنا، وأن تتحرك لإجلائنا في أقرب وقت لنقف إلى جانب عائلاتنا”.

وأضاف: “سجلنا أنفسنا لدى وزارة الخارجية، بعد تأجيل استئناف الدوري السعودي إلى شهر أوت، ولازلنا في انتظار اتصالهم حتى الآن”.

وتابع خير الدين مضوي: “نريد العودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان مع أسرنا وأحبابنا”.


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