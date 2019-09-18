مطارات باريس إستقبلت 10.4 مليون مسافر خلال أوت الفارط

إرتفعت حركة نقل المسافرين في مطارات باريس بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر أوت 2019 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.

كشفت أرقام مسيري مطارات باريس التابعة لمجموعة “ADP” عن تسجيل 10.4 مليون مسافر خلال شهر أوت 2019.

وأفادت مجموعة “ADP” أن 7.5 مليون مسافر تم تسجيله بمطار باريس “شارل ديغول” لترتفع نسبة استقبال المطار للمسافرين بـ 4.3 في المائة.

فيما تلقى مطار “باريس أورلي” 2.9 مليون مسافر فقط خلال نفس الشهر، منخفضة بنسبة 5.2 في المائة.

واعتبرت المجموعة تسجيل أشغال للتهيئة على مستوى المطار سببا في هذا التراجع.

واعتبرت المجموعة، أن تسجيل مطارات باريس لهذا العدد من المسافرين خلال شهر واحد يعتبر الأول في تاريخ مطارات باريس.

وقالت نفس المجموعة أن حركة نقل المسافرين على مستوى مطارات باريس ارتفعت إلى 20.9 مليون مسافر خلال شهري جويلية وأوت مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أين تم تسجيل 20.6 مليون مسافر.

وأعتبر نفس المصدر أن يوم 29 جويلية 2019 يمكن اعتباره بيوم الذروة بمطار “شارل ديغول” أين وصل عدد المسافرين فيه إلى 256312 مسافر.

وبخصوص حركة نقل المسافرين الدولية خارج أوربا فقد بينت الإحصائيات أنها ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة موزعة كالتالي: أمريكا اللاتنية 3.7 في المائة، أمريكا الشمالية 3.3 في المائة، الشرق الأوسط 0.3 في المائة، إفريقيا 0.1 في المائة .