مطار الجزائر الدولي.. معاناة المسافرين متواصلة بسبب تعطل حامل الأمتعة

تتواصل معاناة المسافرين على مستوى توسعة المحطة الجديدة في مطار هواري بومدين بسبب التوقفات المستمرة لحامل الأمتعة.

وتأخرت رحلة الجوية الجرائرية نحو باريس تحت رقم 1004 لأكثر من 4 ساعات جعلت المسافرين يعيشون على أعصابهم.

خاصة الذين لديهم مواعيد مهمة وآخرين مرتبطين برحلات أخرى نحو دول أوروبية.

ويشهد حامل الأمتعة بالتوسعة الجديدة توقفات في كل مرة والسبب حسب مصادر النهار راجع إلى نوعيته الرديئة.

وتم اختيار نوعية جد سيئة ما يجعلها تتعطل في كل مرة وتتسبب في تأخرات بالجملة فالرحلات الجوية بالتوسعة الجديد.