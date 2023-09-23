مطار الجزائر الدولي: 9.5 مليون مسافر في أفاق 2024

أعلن المدير العام لمطار الجزائر محمد الصالح كواش عدد المسافرين عبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين سيبلغ 9.5 مليون مسافر في أفاق 2024.

وفي تصريح لوأج أن عدد المسافرين عبر مطار الجزائر بلغ 6.5 مليون مسافر في 2022، وسيصل خلال هذه السنة 8 ملايين مسافر. ومن المتوقع ان أن يصل عدد المسافرين عبر مطار الجزائري خلال 2024 بين 9 ملايين و9.5 مليون مسافر.

وعلى هامش رحلة العودة للخط الجوي المباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا (إثيوبيا) كشف كواش أنه سيتم فتح خطوط جديدة تدعيما لتلك التي تم فتحها مؤخرا خلال الفترة المقبلة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا. وتحول المنشأة الجوية إلى مطار محوري يعبره المسافرون ولاسيما الجالية الإفريقية إلى إفريقيا الغربية وشرق وجنوب إفريقيا.

وتابع ذات المسؤول ان الشبكة الدولية “47 وجهة” والداخلية “33 وجهة” ستساعد على تعزيز محورية مطار الجزائر نظرا لموقعه الاستراتيجي. ولاسيما عند فتح خطي كراكاس (فنزويلا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

وأيضا تطوير خدمات مطار الجزائر بشكل عام مع تقديم التسهيلات للجالية الجزائرية والمسافرين والعابرين للمطار وللمتعاملين الاقتصاديين والسياح.