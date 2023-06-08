مطار العاصمة يصدر بيانا هاما بشأن رحلات الجوية الكندية

أصدرت شركة تسيير مصالح ومنشات مطار الجزائر، اليوم الخميس، بيانا هاما بشأن رحلات شركة طيران الخطوط الجوية الكندية المقررة صيف 2023.

وجاء في البيان:”تعلم شركة تسيير مصالح ومنشات مطار الجزائر مستخدميها الأعزاء عن عودة شركة طيران الخطوط الجوية الكندية لموسم الصيف 2023.”

وأوضح المصدر نفسه، بأن الرحلات ستكون مبرمجة من المحطة الغربية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وهذا خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر جوان 2023.