مطار بودابست الأفضل في أوروبا

حصل مطار بودابست على جائزة أفضل مطار في أوروبا من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI). والذي تم تحديده بناءً على استطلاع رضا المسافرين الرائد في العالم.

وفقًا لما قاله لويس فيليب دي أوليفيرا، المدير العام لشركة ACI World، فقد اعترف المسافرون بالجهود الناجحة لجميع المطارات. ويعكس البرنام ، بالتعاون مع جودة خدمة المطار (ASQ)، النتائج.

علاوة على ذلك، قال كريس دينسديل، الرئيس التنفيذي لمطار بودابست. إن هذه النتيجة هي عمل مشترك لمجتمع المطار ، والذي تم تحقيقه من خلال الاستماع الفعال للمسافرين.

وكان المركز الهنغاري في منافسة مع مطارات أوروبا وحصل على لقب أفضل مطار على أساس 15 إلى 25 مليون ركاب سنويًا.

وتمثل ACI المصلحة الفضلى للمطارات وهي مصممة على تقديم مساهمات تضمن نظام نقل جوي عالمي آمن وفعال ومستدام. حيث ستقام جوائز 2022 ACI ASQ في حفل في القمة العالمية لتجربة العملاء في 6 سبتمبر في إنتشون.

وبينما حصلت بودابست على جائزة أفضل مطار للمسافرين. تم تكريم مطارات أبوظبي لالتزامها وحصلت على جائزة أفضل مطار في القادمين على مستوى العالم.

ووفقًا لجوائز جودة خدمة المطارات ، من بين 69 مطارًا حصلت على جوائز، كانت الغالبية في أوروبا – 24 منها. تليها تلك الموجودة في آسيا (22) وأمريكا الشمالية (11) ، في حين كان إجمالي المطارات خمسة في أمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى ذلك ، تم منح أربعة مطارات في إفريقيا وثلاثة في الشرق الأوسط.

كان أفضل مطار في الاتحاد الأوروبي مع أكثر من 40 مليون مسافر سنويًا هو Aeroporto di Roma-Fiumicino في إيطاليا. حيث يتنافس مع مطارين هنديين – مطار Chhatrapati Shivaji Maharaj الدولي وكذلك مطار Indira Gandhi الدولي.

في فئة أفضل المطارات مع 25 إلى 40 مليون مسافر سنويًا، تم منح ثلاثة مطارات أوروبية. مطار أثينا الدولي في اليونان ومطار بالما دي مايوركا في إسبانيا ومطار زيورخ في سويسرا.