مطار جديد بهذه الولاية

ستتعزز ولاية بني عباس بإنشاء مطار دولي من شأنه تطوير النقل الجوي بهذه المنطقة الواقعة بالجنوب الغربي من الوطن.

ونقلاً عن “وأج”. أعلن المدير الولائي للنقل بولاية بني عباس، عبد المجيد سالمي، عن إطلاق قريب للدراسة التقنية لإنجاز هذا المطار.

كما أفاد عبد المجيد سالمي، أنه “تبعاً لموافقة الوزير الأول، نذير العرباوي، على تسجيل، في إطار السنة المالية 2024. عملية تتعلق بالدراسات التقنية لإنجاز مطار دولي بمنطقة الزغامرة (30 كيلومتراً عن عاصمة الولاية). فقد تم البدء في الإجراءات التي تسبق إطلاق أشغال إنجاز هذه المنشأة المطارية”.

وأضاف المسؤول ذاته أن مؤسسة تسيير مصالح مطارات وهران ستتكفل بإنجاز هذه الدراسات التقنية.

وقد خصصت الولاية وعاءً عقارياً بمساحة 3.430 هكتاراً لإنجاز هذه المنشأة للنقل الجوي بمنطقة الزغامرة. بمحاذاة الطريق الوطني رقم 6أ الذي يربط الجنوب الغربي بشمال البلاد، استنادا لمديرية النقل بالولاية.

وبالإضافة إلى تطوير النقل الجوي وفك العزلة عن هذه المنطقة، فإن مشروع المطار الدولي سيعطي دفعة حقيقية للأنشطة السياحية بولاية بني عباس.