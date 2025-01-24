مطار قسنطينة.. ضبط كمية من الذهب مخبأة داخل التمر و19200 أورو

نجحت شرطة الحدود الجوية بمطار محمد بوضياف في قسنطينة من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة، بالإضافة إلى كمية من الذهب.

العلمية تمت بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. مكّنت من توقيف شخصين يبلغان من العمر 55 و61 سنة، كانا بصدد التوجه نحو أحد البلدان الأوروبية.

وأسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ 19200 أورو و69 قطعة من الذهب بوزن إجمالي قدر بـ 169 غراماً.

وضبط بحوزة المشتبه فيه الأول مبلغ مالي قدر بـ11800 أورو، مخبّأ بإحكام داخل ملابسه. بالإضافة إلى 69 قطعة صغيرة من الذهب كانت محشيّة داخل حبات التمر. بينما ضبط بحوزة المشتبه فيه الثاني مبلغ مالي قدر بـ7400 اورو.

وتم تحويلهما لإجراءات التحقيق وتقديمهما أمام النيابة المختصة عن قضية مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.