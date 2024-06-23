مطار مانشستر: إلغاء رحلات بسبب إنقطاع الكهرباء

أعلن المتحدث بإسم مطار مانشستر في بريطانيا، إن الرحلات المغادرة شهدت إلغاءات وتأخيرات كبيرة، اليوم الأحد، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال المتحدث باسم المطار، إنه من المتوقع تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات المغادرة، خصوصاً من قاعتي السفر واحد واثنين.

وأورد المتحدث: “من الأفضل أن يتواصل الركاب المقرّر أن يغادروا من قاعتي واحد أو اثنين مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار”.

وأضاف: “على الركاب المقرر أن يغادروا من القاعة ثلاثة الحضور إلى المطار بشكل طبيعي. ما لم تنصحهم شركات الطيران بغير ذلك، لكن يمكن أن يتأثروا بالتأخيرات”.

وجاء في تقرير لشبكة “سكاي نيوز”، إن مشكلة في امدادات الكهرباء أثّرت على مطار مانشستر وعدد من المباني.

وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد، لكن تأثير الانقطاع سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم.