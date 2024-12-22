مطار هواري بومدين الدولي أكبر المطارات الإفريقية وأكثرها ازدحاما

يُعتبر مطار الجزائر هواري بومدين الدولي أحد أكبر المطارات وأكثرها ازدحامًا في إفريقيا، حيث احتل المرتبة التاسعة سنة 2023 حسب اخر تصنيف نشرته صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية في 22 ديسمبر الجاري.

وقد استقبل المطار خلال عام 2023 ما يقارب 6.3 مليون مسافر، متفوقًا على مطار “نامدي أزيكيوي” الدولي في نيجيريا. وبهذا الرقم، يؤكد المطار مكانته كمحور نقل جوي رئيسي في القارة.

وتُظهر المؤشرات أن حركة المسافرين ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في عام 2024، حيث صرّح المدير العام للمطار، مختار سعيد مديوني، بأن عدد الركاب قد يتجاوز 10 ملايين مسافر بحلول نهاية العام.

ويتمتع مطار هواري بومدين بموقع استراتيجي عند بوابة القارة الإفريقية، مما يجعله نقطة عبور مثالية لربط إفريقيا ببقية العالم. هذا الموقع يمنح الجزائر فرصة لتطوير المطار ليصبح مركز عبور دوليًا.

وعلى الرغم من أن الجزائر ليست وجهة سياحية رائدة مقارنة بجيرانها في شمال إفريقيا، إلا أن المطار يلعب دورًا حيويًا في استقبال الملايين من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سنويًا.

ومقارنة بأبرز المطارات الإفريقية فقد تصدّر مطار القاهرة الدولي قائمة أكثر المطارات ازدحامًا في إفريقيا خلال عام 2023، باستقباله 20 مليون مسافر. وجاء مطار “أو آر تامبو” بجنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بـ14.8 مليون مسافر، يليه مطار كيب تاون بـ7.9 مليون مسافر.

ترتيب المطارات الإفريقية لعام 2023:

1. مطار القاهرة (مصر): 20 مليون مسافر

2. مطار “أو آر تامبو” (جنوب إفريقيا): 14.8 مليون مسافر

3. مطار كيب تاون (جنوب إفريقيا): 7.9 مليون مسافر

4. مطار محمد الخامس (المغرب): 7.6 مليون مسافر

5. مطار الغردقة (مصر): 7.2 مليون مسافر

6. مطار أديس أبابا بولي (إثيوبيا): 6.7 مليون مسافر

7. مطار جومو كينياتا (كينيا): 6.56 مليون مسافر

8. مطار مورتالا محمد (نيجيريا): 6.53 مليون مسافر

9. مطار الجزائر هواري بومدين (الجزائر): 6.3 مليون مسافر

10. مطار نامدي أزيكيوي (نيجيريا): 6 مليون مسافر