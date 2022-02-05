مطار هواري بومدين.. هكذا يتم التعامل مع الحالات الإيجابية لكورونا

قال رئيس مصلحة وحدة مراقبة الحدود في مطار هواري بومدين، إنه لا يمكن صعود الطائرة دون تقديم “بي سي آر” سلبي. كما أشار ححاد عميروش، إلى أن صلاحية التحليل سلبي تكون أقل من 36 ساعة.

وأضاف المتحدث في تصريح للنهار، أن عند وصول المسافر على مطار الجزائر، يجرى له اختبار الحمى كإجراء أولي. وبعدها يمر المسافر بتحليل كورونا السريع والذي مدته 10 دقائق.

كما أوضح، ححاد عميروش، أن أصحاب النتائج السلبية، يكملون طريقهم بشكل عادي. أما إن وجدت الإيجابية، يتم أخذهم لماكن خاص ويمّرون بفحوصات طبية،ويشخصون، ثم يقدم لهم ورقة الحجر المنزلي مدة 10 أيام.

ونفى المتحدث، تسجيل حالات خطيرة للإصابة بفيروس كورونا. وبخصوص بقية المتواجدين في نفس الطائرة، قال ححاد، إنه يتم الاتصال بهم وإخطارهم بضرورة اجراء تحليل كورونا.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الجمعة، عن تسجيل 970 إصابة جديدة بكورونا، و13 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة. وتماثل 560 مريض للشفاء من كورونا، فيما يتواجد 40 مريضا في العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولايات سجلت أقل من 10 حالات بفيروس كورونا، فيما سجلت 22 ولاية أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 40 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.

كما دعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة الوباء.