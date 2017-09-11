مطالب بمراجعة تشريعات وتوسيع قائمة منتجات تجارة المقايضة عبر الحدود

مطالب المتعاملون الاقتصاديون بالولايات الجنوبية للوطن بضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بتجارة المقايضة عبر الحدود، و توسيع قائمة المنتجات والبضائع المعنية بهذا النشاط التجاري.

وفي لقاء نظم اليوم ببشار طالب رئيس مرصد المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين في إفريقيا الغربية، محمد دهاج، بمراجعة شاملة للتشريعات و تكييفها مع الحقائق التجارية والاقتصادية.

وأضاف المتحدث أن الولايات المعنية بهذا النشاط هي أربع ولايات الجنوب ويتعلق الأمربأدرار، تندوف، تمنراست وإيليزي.

وأشار أن المراجعة الشاملة للتشريعات ستكون وسيلة فعالة لمكافحة التهريب.

وتسمح بتحديد ممارس تجارة المقايضة والمنتوج وكذا مسار الصفقة وتفتح طرق تنمية المبادلات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الغربية.

للاشارة فإن قائمة المنتجات والبضائع الموجهة لتجارة المقايضة تشمل حاليا المنتجات الفلاحية الغذائية.

و تتمثل أساسا في العجائن الغذائية والفواكه والخضر وأدوات الحدادة ومنتجات نفطال وبعض مواد البناء والتبغ المحلي وبعض المنتجات الإلكتروالمنزلية.

أما منتجات دول إفريقيا الغربية فتتمثل في فاكهتي المانغا والموز والقهوة ومشتقاتها والتوابل والحنة والفول السوداني والمنتجات المشابهة.

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