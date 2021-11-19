مطلقون على إعادة بناء حياتهم عازمون

فئة من الرجال كتب على الواحد منهم الطلاق والإنصراف بحياته. يريدون اليوم الترميم وبعث الأمل في قلوبهم والعيش في كنف الراحة والسكينة، منحناهم هذه الفرصة وكل أملنا أن يجدوا ضالتهم.

الرقم السري :

135968

من تزرع الآمال في حياة رجل منتهى أمله الراحة

كمال من العاصمة أول إعلان لنا في هذا الفضاء، رجل يشغل منصب إطار في شركة وطنية. كما أنه يبلغ من العمر 52 سنة مطلق بدون أولاد وهو يملك مسكنا خاصا. يبحث كمال لأن يعيد بناء حياته مع زوجة صالحة من العاصمة وضواحيها يتراوح سنها مابين 40 و 48 سنة. يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135969

قبائلي أصيل يتوسم فيك كل الخير ويعدك بأن يعلي شأنك

صاحب الشأن في إعلاننا الثاني من هذا المنبر من ولاية تيزي وزو، شاب يبلغ من العمر 39 سنة. مطلق ليس لديه أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل، يبحث عن شريكة لحياته. لإعادة بناء حياته مع إمرأة تكون رفيقة له طول العمر، يريدها من ولاية البويرة أو تيزي وزو. تكون متفهمة وحنون، يفضلها عاملة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

135970

إبن البويرة يقبلها مهما كان وضعها الإجتماعي وهدفه أن ينال الجنة

وليد من البويرة، رجل في 40 من عمره، مطلق بدون أولاد، لديه عمل مستقر، ومسكن خاص. يتمنى أن يلاقيه القدر بزوجة صادقة وصالحة. زوجة تبدد عنه ألام الماضي وإعادة بناء حياته إلى جانبها ويمضي معها نحو الأمام لينال زوجها ينال معها الجنة في رحاب الطاعات. يفضلها من إحدى ولايات شرق البلاد أو الوسط، سنها يكون أقل من 35 سنة. لا يهمه إن كانت عاملة او ماكثة بالبيت، ويقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي.

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