مطلقون في الخمسين يرغبون في ترميم حياتهم

أوجعهم الطلاق وهم في سنهم هذا، ولفت الوحدة حياتهم وجعلتها قاب قوسين أو أدني من أن يتذوقوا طعم الاستقرار. رجال ناهز عمرهم الخمسون عاما قصدونا حتى نكون لهم خير دليل للعثور على زوجة صالحة يمضون معها في رحاب المستقبل وترميم حياتهم.

الرقم السري :

135627

أربعينية صادقة تغدق بالمحبة على إبن تلمسان

رجل في الخمسين من عمره، مرّ بتجربة طلاق قاسية جدا. لكنه يتمنى في ترميم حياته عول ويقلب صفحة الماضي ويعثر على امرأة صالحة يسكن إليها وتسكن إليه تحت سقف الحلال، هو من تلمسان. مطلق بدون أولاد، صريح ومحترم، موظف ومقتدر ماديي، لديه سكن خاص.

لا ينقصه سوى الشريكة التي يكمل إلى جانبها المشوار، ويحقق معها كل الأحلام، كما لا تهمه ولايتها. سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة.

الرقم السري :

135628

نقية الروح ومسالمة تزيد إبن المسيلة شأنا وهمة

رجل من ولاية المسيلة، يبلغ من العمر 55 سنة، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، متقاعد من قطاع التربية. يبحث عن الاستقرار وترميم حياته إلى جانب إنسانة متفهم حنونة تكون له نعم السند في الحياة ويبدأ معها من جديد، تقدره وتحتويه وتدعمه نفسيا فيكملان معا حياتهما في إطار العبادات والطاعات.

يريد أن يلاقيه القدر بإنسانة نظيفة الروح مسالمة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها من 45 إلى 50 سنة. يفضلها ماكثة في البيت، كما لا يمانع إن كانت موظفة أو متقاعدة، ولا يهمني إن كانت مطلقة أو ماكثة في البيت.

طالع أيضا :

الرقم السري :

136014

جميل طيب الأخلاق أحيا معه السعادة

من باتنة، عاصمة الأوراس طرقت أبواب مركزنا مريم شابة أصيلة في الـ 35من عمرها، إنسانة تقية ومتدينة. كما تجيد تدبر أمور البيت والتفنن في مسؤولياتها. مريم تحلم كأي فتاة في سنها أن يكون لها بيت وأسرة وزوج يحبها ويسهر على راحتها.

تريد مريم من خلال منبر ركننا أن تعثر على قلب يحتويها وينير دربها بالوفاء، رجل يقدّر تدينها ويحترم قراراتها. تقبله من أي ولاية وهي تؤمن بأن الفتاة لا مناص لها سوى أن تحيا تحت كنف زوجها، أكثر ما تتمناه أن يكون صاحب النصيب من حماة الوطن. تريده أعزبا، كما تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد لا تمانع أن تكون لهم نعم الصدر الحنون.

طالع أيضا :