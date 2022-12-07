مطلق يرغب في ترميم حياته وتجديد العهد مع السعادة 

الرقم السري :

136951

يحلم بالاستقرار وزوجة يجدد إلى جانبها الأمال

نستهل عروضنا تحت ركن رجال مطلقون برجل حقا يرغب في ترميم حياته، وتجديد العهد مع السعادة بحول الله. هو رجل من شرق البلاد، بالتحديد من ولاية المسيلة، وضع كامل ثقته في منبرنا. وأفصح عن نيته الطيبة في يبدأ من جديد وينعم بالود الأكيد، إلى جانب زوجة تداوي جراحه وتنسيه ماض أليم عاشه. إنسانة تتميز بالطيبة والأخلاق الحسنة لترافقه في مشوار العمر.

صاحب الطلب يبلغ من العمر 52 سنة، موظف مستقر ولديه سكن خاص يحيا فيه وحيدا. يريد أن يبعث الاستقرار في حياته مع إنسانة سنها من شرق أو وسط البلاد، سنها لا يتعدى 50 عام. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة أيضا.

الرقم السري :

136952

إذا كنت من الغرب فرصتك في هذا العرض..

لأن ركننا منكم وإليكم، نسعى جاهدين لأن نرضي جميع رغباتكم، نوفر لكم عروضا من غرب البلاد وشرقها، شمالها وجنونها. لنحط الرحل من خلال هذا العرض في ولاية معسكر نعرفكم على رجل طيب مسالم يتوق إلى الاستقرار والسعادة. تواصل معنا بنية أن يعيد بناء حياته على أسس متينة وخالصة، يبلغ من العمر 57 سنة. مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، لديه سكن خاص وهو لا يطمع إلا في كرم الله. بأن يسوق له زوجة صالحة حنون، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 39 سنة. شرطه أن تكون ماكثة في البيت، لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة، كما يعدها بأن يرعاها ويهتم بها.

الرقم السري :

136953

طالب الحلال ومستعجل على الاقتران

نبقى فقي غرب البلاد، وبالتحديد من ولاية وهران، نقدم لكن يا بنات حواء عرضا في غاية الاهتمام. رجلا مستعجل على الاقتران، راسلنا وكله أمل أن يعثر عن شريكة الحياة، بعد أن عصف به الطلاق. فوجد نفسه وحيدا يصارع الماضي والحاضر، لكنه قرر وبكل عزم، أن يكمل نصف الدين. وينعم تحت سقف الحلال، ابن وهران يبلغ من العمر 44 عام، يشغل منصب مهندس دولة، وله سكن خاص.

يتمنى من المولى عزّ وجل أن يلاقيه بمن يرتاح إليها القلب، إنسانة مثقفة متفتحة تنسيه جراح الماضي وتملأ عليه حياته. مسؤولة وتقية، تكون ماكثة في البيت، ويفضلها من ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة. لا يهم إن كانت عازبة أرملة أو مطلقة، فقط تكون مستعدة للزواج في أقرب الآجال.

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