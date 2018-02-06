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مطمور ينتقل لعالم التدريب

الرياضة
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مطمور ينتقل لعالم التدريب
بقلم كريم.تيغرمت

دخل الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، عالم التدريب من بوابة نادي كيهلر، الناشط في الدرجة الثامنة الألمانية.

وجاء إنظمام كريم مطمور، للطاقم الفني لنادي كيهلر الألماني، بعد أسابيع قليلة من إنهاء مشواره كلاعب مع نادي أديليد يونايتد الأسترالي.

حيث قرر صاحب الـ32 عاما، وضع حد لمشواره كلاعب، والإنتقال لتجربة كروية جديدة من خلال عالم التدريب.

حيث يسعى الجناح الايمن السابق للخضر، لكسب تجربة جديدة، وتسخير خبرته في الميادين الكروية لصالح فريقه الجديد كيهلر الألماني.

للإشارة لعب الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، للعديد من الأندية الأوربية خلال مشواره، على غرار كايزر سلاوتن، مونشنغلادباخ، أندرلخت وغيرها.

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