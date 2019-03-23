مظاهرات بلندن تطالب “ماي” باستفتاء ثان قبل الخروج من الإتحاد الأوروبي

تظاهر مئات الآلاف من البريطانيين بلندن، ضد انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، مطالبين بإجراء استفتاء جديد للفصل في الملف.

وانطلق المتظاهرون في وسط العاصمة الإنجليزية، حاملين لافتات تقول إن “أفضل صفقة ليست خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي”.

حيث طالب المتظاهرون بتصويت جديد للشعب البريطاني على هذا القرار، إذ اعتبر المحتجون بأن هذا الإحتجاج هو الأكبر إلى الآن.

وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات التي وصفت بالشاقة، لا يزال من غير المؤكد كيف ومتى، أو حتى إن كانت ستخرج

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تحاول ماي، رسم طريق للخروج من أخطر أزمة سياسية خلال جيل على الأقل.

وألمحت ماي أمس الجمعة إلى أنها قد لا تعيد صفقة الطلاق، التي خسرت التصويت عليها مرتين إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

فيما ذكرت صحيفتا “تايمز” و”ديلي تلغراف” أن الضغط على ماي يتزايد لتقديم استقالتها، في حال تعنتها في ملف الإتحاد الأوروبي.