مظاهرات حاشدة للطلبة المغربيين من أجل إسقاط نظام المخزن

يواصل الآلاف من الطلبة المغربيين في المظاهرات التي بدأوها منذ أيام بعدة مدن، والمناضهة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتنديد بسياسة المخزن.

حيث خرج الآلاف من الطلبة في مظاهرات حاشدة للتنديد بسياسة المخزن، خاصة شروط اقصائية للمشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية. كما عبروا عن سخطهم على القمع الذي تعرض له بعض الطلبة.

كما عبر الطلبة المغربيون الذين خرجوا منذ ليلة الجمعة في المظاهرات عن رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني. مؤكدين تمسكهم بدعم القضية الفلسطينية. ووصفوا القضية الفلسطينية أنها قضية وطنية أيضا.

وإنطلقت المظاهرات من مدينة فاس مطالبين بحقوقهم المشروعة مرددين شعارات مختلفة ترفض قرارات النظام، وحماية الطلبة والبطالين والفلاحين. وحمايتهم مما أسموه الراديكالية والرأسمالية.

وبعد مسيرات مدينة فاس، إلتحق طلبة مدن أخرى على غرار وجدة، ومكناس، وأغادير بالمظاهرات بعد مقاطعتهم للدروس.

كما رفع الطلبة المحتجون بباقي مدن المغرب شعارات تعبر عن الأوضاع والواقع الأليم الذي يعيشه المغربيون بشكل عام. كما عبروا مطالبهم وأهمها إغاء الشروط المجحفة لإجتياز مسابقات التعليم. ومن الشعارات التي رددوها الطلبة بكثرة “لا سلام لا إستسلام المعركة إلى الأمام”.

وخلفت هذه المظاهرات إصابات عديدة وسط الطلبة، كما قامت مصالح الأمن بإعتقال العديد من الطلبة.

و كانت وزارة التربية المغربية قد أعلنت منذ أيام عن اعتماد تقليص السن الأقصى للتوظيف إلى 30 سنة بدل 45 سنة. و اعتماد الانتقاء الأولي على أساس النتيجة المحصل عليها في البكالوريا والشهادة العليا، وسنة الحصول عليها.

كما نصت قوانينها الجديدة على حرمان الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من الترشح لاجتياز المسابقات.

ولقي هذا القرار رفضا واسعا من قبل الطلبة ومختلف التنظيمات النقابية والأحزاب بالمغرب. و التي طالبت الوزارة بالتراجع عن هذا القرار المجحف الذي يشكل تجاوزا سافرا للقواعد العامة للتوظيف.

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