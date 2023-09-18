مظاهرات في درنة بليبيا للمطالبة بإعادة إعمار المدينة المنكوبة

شهدت مدينة درنة الليبية، اليوم الإثنين، مظاهرات، طالب من خلالها المواطنون بإعادة إعمار المدينة المنكوبة.

ودعا المتظاهرون لعقد مؤتمر دولي حول إعمار المدينة تحت رقابة الأمم المتحدة.

كما طالب المتظاهرون بالإسراع في تعويض المتضررين وتكليف شركات دولية بعملية الإعمار.

وردد المتظاهرون شعارات معادية لعمدة بلدية درنة ولعقيلة صالح رئيس البرلمان الموالي لحفتر.

كما أقر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني في تصريح لسكاي نيوز عربية، أمس الأحد. أن الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لسكاي نيوز عربية إنه حدث هناك ارتباك كبير من قبل كل الأطراف. في التعامل مع كارثة درنة، مشيرا إلى أن التوقعات كانت أن درنة ستتعرض لفيضانات من البحر.

وفي وقت سابق، قالت مفوضية شؤون اللاجئين إن هناك أعداد كبيرة من النازحين في ليبيا بحاجة إلى مساعدة عاجلة.

وأوضحت أن كارثة فيضانات ليبيا أكبر من قدرات السلطات الليبية على التعامل معها. مشددة على أنه يجب أن يكون هناك التزام باستمرارية إرسال المساعدات إلى درنة.

وتعمل عشرات الفرق الليبية والدولية على البحث عن مفقودين وعن الجثث التي جرفها البحر. او طمرت بفعل الفيضانات التي ضربت المدينة.