معاقبة المولودية بلقاءين “ويكلو” مع إبقاء ملف الداربي مفتوحا

أعلنت أمس الخميس، لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، عن قراراتها الخاصة بالمواجهتين المتأخرين بين اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل (الجولة الـ 19) والداربي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد (الجولة الـ 20).

وبالنسبة لخنشلة، فقد تقرر إيقاف المدرب نبيل نغيز، الى غاية مثوله أمام لجنة الإنضباط هذا الإثنين، إلى جانب إيقاف اللاعب ماكسويل باكو لمباراة واحدة وتغريمه بـ 30 ألف دينار، مع استدعاء “السكرتير” للمثول أمام لجنة الإنضباط، وتغريم الفريق بـ 40 ألف دينار بسبب سوء التنظيم.

أما بالنسبة للشبيبة فقد قررت اللجنة الانضباطية، معاقبة اللاعب أسامة قتال، بالإيقاف لمواجهتين. بسبب التدخل العنيف. مع تسليط غرامة مالية ضد شبيبة القبائل قدرها 60 ألف دينار بسبب استعمال الألعاب النارية.

وفي الداربي بين المولودية والشباب، فقد تقرر معاقبة العميد، بمواجهتين من دون جمهور، بسبب رمي الألعاب النارية وتكسير المعدات (الكراسي) مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.

كما تقرر معاقبة مدافع العميد، أيوب غزالة، بالإيقاف لمباراة واحدة بسبب الإحتجاج، مع تغريمه بـ 30 ألف دينار.

وقررت ذات اللجنة، معاقبة شباب بلوزداد، بـ 20 ألف دينار، بسبب استخدام الألعاب، مع إبقاء ملف الداربي مفتوحا، واستدعاء كل من بن خماسة ومصمودي من جانب المولودية وإيوالا من جانب الشباب، والحكم الرئيسي، لجلسة هذا الاثنين.

يذكر أن إستدعاء ثنائي العميد ولاعب الشباب، جاء بسبب الاشتباكات التي شهدها الداربي، والشكوى التي تقدمت بها إدراة المولودية، بخصوص تعرض لاعبيها بن خماسة ومصمودي للإعتداء بالأظافر، من طرف لاعب الشباب إيوالا.