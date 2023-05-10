المولودية تدين إعتداء إيوالا على بن خماسة ومصمودي

نددت إدارة مولودية الجزائر، بإعتداء لاعب شباب بلوزداد، أنايو إيوالا، على ثنائي الفريق محمد بن خماسة وبوعلام مصمودي، في لقاء الداربي.

وشهد الداربي بين العميد والشباب الذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي، اشتباكات بين لاعبي الفريقين، في مرحلته الثانية.

ونشرت إدارة المولودية أمس الثلاثاء فيديو، عبر حسابها على “فيسبوك”. يظهر تعرض الثنائي بن خماسة ومصمودي، لاعتداء من طرف النيجيري إيوالا.

وعلقت: “فيديو يوضح إعتداء إيوالا على بن خماسة ومصمودي بالأظافر والندوب والخدوش التي سببها لهما على مستوى الوجه.”