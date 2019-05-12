معالجة 223 قضية مساس بالملكية الصناعية خلال 3 سنوات الأخيرة

تمكنت مصالح الشرطةعبر كافة إقليم إختصاص الأمن الوطني، خلال 3 سنوات الأخيرة، من معالجة ما يزيد عن 223 قضية تتعلق بالمساس بحقوق الملكية الصناعية، مع توقيف 308 مشتبه فيه.

حيث شملت المخالفات، تقليد مختلف المنتجات الصناعية، كمنتجات كهرومنزلية، مواد صيدلانية، قطع غيار المركبات، مواد غذائية، مواد التجميل والتنظيف…إلخ.

وفي نفس الإطار، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني، إتفاقية تعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وجاءت هذه الإتفاقية، بهدف ترقية مجالات تبادل المعلومات المتعلقة، بحقوق الملكية الصناعية.

وكذا توسيع مجالات العمل المشترك بين المؤسستين، لا سيما منها ما تعلق بمحاربة كافة الجرائم التي تمس بالأشخاص وبالإقتصاد الوطني.

ويتضمن هذا الإتفاق، برنامج خاص للتكوين، يدعم قدرات تدخل الأعوان في مجال حماية الملكية الصناعية.

وذلك من خلال التعرف على مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن.

والتي من شأنها الرفع من الكفاءات، وتحقيق احترافية في الأداء.