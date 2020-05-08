معدل البطالة بأمريكا يرتفع إلى 14.7 بالمائة خلال شهر أفريل

أظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، أنّ مُعدل البطالة بأمريكا إرتفع إلى 14.7 بالمائة خلال شهر أفريل.

وفقد الإقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في هذا الشهر، وهو يكسر المستوى القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية .

وتعزز الأرقام السلبية توقعات المحللين بتعاف بطئ من الركود الناجم عن الجائحة، بالإضافة إلى مجموعة من البيانات القاتمة بشأن إنفاق المستهلكين وإستثمارات الشركات .

ويؤكد التقرير الدمار الذي أحدثته إجراءات العزل العام التي فرضتها حكومات الولايات المتحدة والحكومات المحلية في منتصف شهر مارس لإبطاء إنتشار الفيروس.