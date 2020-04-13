معدل 14/20 لدخول كلية الطب لأبناء الجنوب .. بشرط

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين منح تحفيزات وتسهيلات لممارسة مهنة الطب لسكان ولايات الجنوب.

وذلك خلال إجتماعه بأعضاء لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا بمقر وزارة الصحة اين قدم الرئيس تسهيلات لسكان الجنوب لدراسة الطب لكن بشروط وهي:

تسهيلات للحاصلين على شهادة البكالوريا بالجنوب بالولوج كلية الطب بمعدل 14.

أن يتعهد بممارسة المهنة لمدة خمس سنوات في ولايته قبل أن يتنقل الى منطقة أخرى اذا رغب في ذلك.

وفي حال الاخلال بهذا التعهد يمنع من ممارسة المهنة في مكان آخر وتلغى شهادته.

وفي ذات السياق قرر الرئيس تبون تقديم تحفيزات مالية منها مضاعفة أجور الراغبين في التنقل الى ولايات الجنوب لممارسة مهنة الطب.

كما ألغى الرئيس الخدمة المدنية للاطباء الاخصائيين واستبدال هذا النظام باجراءات أخرى لتحفيز هؤلاء على العمل بولايات جنوب البلاد.

وخلال اجتماعه بذات اللجنة قال الرئيس تبون:

“مدة شهرين قضاها كل طبيب أو ممرض في مواجهة كورونا تعادل عام عمل عند احتساب سنوات التقاعد” وذلك بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأضاف الرئيس “أبعد حد في التكفل بانشغالات السلك الطبي و الشبه الطبي بما تسمح به الامكانيات المالية وقوانين البلاد”.

كما قام اليوم رئيس الجمهورية بزيارة للمستشفيات بالعاصمة والتحدث مع الاطباء وكذا تفقد الصيدلية المركزية للمستشفيات، والوققوف على مدى وفرة الادوية لمواجهة كورونا