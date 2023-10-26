معرض الجزائر الدولي للكتاب: اتصالات الجزائر تطلق عروض استثنائية بمناسبة الطبعة ال26

أعلنت اليوم ،الخميس، مؤسسة اتصالات الجزائر عن إطلاق عروض “إستثنائية” وتنظيم نشاطات وتقديم عدة هدايا , بمناسبة الطبعة ال26 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب.

وأوضح المصدر أن “اتصالات الجزائر” بمناسبة مشاركتها في معرض الجزائر الدولي للكتاب بصفتها الراعي الرسمي للطبعة الـ 26 . تطلق تشكيلة واسعة من خدماتها, لاسيما منصة التكوين والتعلم عبر الأنترنت Lablabee.

والمنصات التعليمية Dorouscom. Moalim و Edugato بالإضافة إلى المنصة الجديدة ESABOURA المتمثلة في منصة تكوين إلكترونية مبتكرة تغطي مجموعة متنوعة من مجالات التخصص, المتوفرة عبر متجرنا الإلكتروني على الرابط التالي Idoomarket-at.dz.

ومن خلال مشاركتها في معرض الجزائر الدولي للكتاب التي إفتتحت فعالياتها أمس الأربعاء على أن تدوم إلى 04 نوفمبر القادم بقصر المعارض, “تلتزم”, “إتصالات الجزائر” –وفق ما أكده بيانها– ب”دعم التعليم والابتكار والثقافة في الوطن , وذلك من خلال مرافقة جميع القطاعات في إطار إستراتيجية الرقمنة”.

علاوة على ذلك, تقترح المؤسسة على زوار المعرض “عروضا ترويجية مغرية إلى جانب العديد من الأنشطة لفائدة زوار المعرض بالإضافة إلى تنظيم طومبولا, تتيح للمشاركين المحظوظين فرصة الفوز بعدة هدايا”, مشيرة إلى أن المؤسسة ” تسعد بإستقبال زوار المعرض بالجناح G وكذا على مستوى الفضاء الخارجي”.