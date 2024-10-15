معرض ناباك.. Ooredoo تقدم حلولها لمهنيي قطاع الطاقة 

تشارك Ooredoo في الطبعة الـثانية عشر لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “NAPEC - نـابـاك”، الذي تجري فعالياته من 14 إلى 16 أكتوبر 2024 بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بوهران.

وتجمع هذه الطبعة التي تأتي تحت شعار “تحقيق التوازن بين المحروقات والطاقات النظيفة: نحو مزيج طاقوي فعال”، كبرى الشركات الرائدة من مجالي النفط والغاز وموردي المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعي المحروقات والطاقة من جميع أنحاء العالم.

أين سيتم لمناقشة وتبادل المعارف وتسريع التقدم نحو الانتقال الطاقوي وإزالة الكربون بغرض التخفيف من آثار التغير المناخي.

وحرصت مؤسسة Ooredoo على أن تكون في قلب هذا الحدث الهام، حيث رحب فريق“Ooredoo Business” بالزوار في جناح مخصص لها.

اين تكفل باقتراح مختلف حلول وعروض المؤسسة التي تستجيب لاحتياجات الزبائن المهنيين.

ومن خلال مشاركتها في هذا الموعد الاقتصادي الهام، تؤكد Ooredoo عن التزامها في مرافقة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين في مختلف القطاعات.