معركة “طوفان الأقصى”.. حصيلة جديدة لقتلى الإحتلال الصهيوني

أعلن الإحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلاه بنيران المقاومة الفلسطينية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، إن 303 من الجنود والضباط قتلوا منذ أطلقت الفصائل الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، بينما وصل عدد “المخطوفين” في غزة حتى الآن 199.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد قصفت اليوم الأربعاء “تل أبيب” ثلاث مرات رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة وذلك في اليوم 12 على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة قد أطلقت بتاريخ 7 أكتوبر، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.