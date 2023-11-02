معركة “طوفان الأقصى”.. مقتل 335 ضابطا وجنديا صهيونيا منذ بداية الحرب

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، مقتل جنديين اثنين من قواته البرية المتوغلة في غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الصهاينة منذ بدء العملية البرية، إلى 20 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، إن 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب.

وأضاف دانيال هاغاري أن جيش الإحتلال أبلغ عائلات 335 جنديا بأنهم قتلوا.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد أكد بأن مقاتلي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة.

وقال في كلمة متلفزة، “دمرنا كتيبة دبابات كاملة خلال ال24 ساعة الماضية.. ولا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا.. دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات.

وتابع : “دمّر مقاتلونا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، اليوم، وأن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو”.