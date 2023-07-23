معسكر: إخماد حريق تسبب في إتلاف أزيد من 1 هكتار بغابة “الزقور”

تم إخماد حريق إندلع بغابة “الزقور” ببلدية المامونية ولاية معسكر. و تسبب في حرق أزيد من 1 هكتار من الأعشاب اليابسة و الأحراش خاصة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد إندلع الحريق بغابة الزقور وتمكن أعوان الحماية المدنية مدعومين بعناصر من محافظة الغابات. ومصالح بلدية المامونية ومواطنين متطوعين من السيطرة عليه في ظرف ثلاث ساعات. مما سمح بمنع إنتشار النيران إلى مساحات أخرى بهذه الغابة التي تتميز بغطاء نباتي كثيف.

و تم تجنيد لإطفاء هذا الحريق الذي تبقى أسباب نشوبه “مجهولة”. أكثر من 60 عون من مصالح الحماية المدنية و إدارة الغابات و مصالح البلدية. و كذا 10 آليات إطفاء خفيفة و ثقيلة فضلا عن تدخل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لعاصمة الولاية و الرتل الولائي المتنقل. المركز المتقدم للحماية المدنية المتواجد بغابة “الزقور”. بالإضافة كذلك إلى مواطنين من بلدية المامونية تطوعوا في عملية الإطفاء بتسخير جرارات و صهاريج متنقلة للمياه.

كما أن المديرية الولائية للحماية المدنية جنّدت إمكانيات بشرية ومادية “هامة” ضمن المخطط الولائي للتدخل الصيفي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. من 1 جوان إلى 31 أكتوبر” متمثلة في أزيد من 500 عون تدخل و إطار و 65 آلية ما بين شاحنات ذات صهاريج من الحجم الكبير وسيارات رباعية الدفع ذات صهريج للتدخل الأولي.