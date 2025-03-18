معسكر: الإطاحة بـ11 شخصا وحجز 85 كلغ من المخدرات قادمة من المغرب

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية معسكر، نهاية الأسبوع الماضي. من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة تتكون من 11 شخصا. كانت تتخذ الولايات الحدودية الغربية للبلاد منطلقا لنشاطها الإجرامي. كما تم ضبط شحنة من المخدرات تقدر بـ 85 كيلوغرامً من الكيف المعالج قادمة من المغرب.

وحسبما أفادت به مصالح الشرطة، فقد تم تنفيذ العملية بناء على تحريات قام بها محققو ذات المصلحة حول نشاط إجرامي لأحد بارونات المخدرات. التي كللت بتوقيف المشتبه فيه على متن مركبة سياحية مستغلا في تنقله امرأة وأطفال. بهدف التمويه والمغالطة، مع ضبط شحنة المخدرات مخبأة بإحكام بمختلف أجزاء المركبة.

كما أسفرت التحقيقات الموسعة تحت إشراف النيابة المختصة، عن توقيف 10 أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في القضية. بينهم ثلاث نساء. بالإضافة كذلك إلى حجز وإسترجاع 06 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف. مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 01 مليار و 800 مليون سنتيم من عائدات النشاطات الإجرامية. وكذا مبالغ مالية من العملات الأجنبية (درهم مغربي و أورو).

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، عن قضية الإتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة عن طريق جماعة إجرامية منظمة دولية بواسطة وسائل نقل. بالإضافة كذلك إلى تهريب بضاعة أجنبية محظورة على درجة من الخطورة تهدد الأمن العمومي والصحة العامة والاقتصاد الوطني، وتبييض الأموال.

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