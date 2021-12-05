معسكر.. جهاز تدفئة يتسبب في حريق داخل مدرسة بمطمور

شب حريق بعد ظهيرة اليوم الأحد داخل إحدى حجرات مؤسسة تربوية إبتدائية بدوار الصواوقة في بلدية مطمور في ولاية معسكر في أعقاب حدوث عطب في إحدى أجهزة التدفئة التي يتم تسخيرها لفائدة تلاميذ المدرسة لمواجهة موجة البرد التي تضرب المنطقة خلال هذه الأيام .

و قد تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق و تطويق رقعته دون تسجيل أية خسائر بشرية تذكر . بينما اقتصرت الخسائر المادية على مخلفات خشبية ليس إلا .