معسكر: حجز أزيد من 150 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بمعسكر، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت إجمالا ب 152 قرص مهلوس.

كما جاءت العملية بناءا على معلومات، تلقتها عناصر أمن معسكر، مفادها قيام مشتبه فيه بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة وتخزينها بمسكنهم العائلي.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة واستصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.

واسفرت نتائج الخطة، عن ضبط وحجز كمية 152 قرص مهلوس، ومبلغ مالي من عائدات الترويج بغرفة نوم المشتبه فيه.

وبعد إستفاء كامل إجراءات التحقيق تم انجاز اجراء قضائي ضد المشتبه فيه وضع تحت تصرف العدالة في معسكر.

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وهران: ضبط أكثر من 4 غ كوكايين وحبوب إكستازي بمسكن مروّج في عين الترك

تمكنت عناصر من امن دائرة عين الترك بوهران من الاطاحة بمروج مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية. في الـ 37سنة من العمر ومسبوق قضائي ضبطت بحوزته أكثر من 4 غ كوكايين و78 قرص إكستازي.

وهي العملية التي تمت بعد معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج هذه السموم. انطلاقا من مسكنه الذي حوله كوكر للتخزين قبل ترويجها.

بعد تحريات واسعة وعمليات ترصد لتحركاته واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. بالتفتيش مسكنه تم حجز بغرفة نومه اقراص اكستازي مختلفة الانواع و10 أكياس بلاستيكية صغيرة. تحتوي على مسحوق ابيض على شكل كبسولات من الكوكايين. إلى جانب مبلغ 8 آلاف دج من عائدات الترويج، سلاح ابيض محظور وقارورة غاز مسلية للدموع.

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