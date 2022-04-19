معسكر: حجز أكثر من 5 قناطير لحوم فاسدة

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيق بمعسكر، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك. وقدرت كمية المحجوزات، بـ05 قناطير و20 كلغ.

كما جاءت العملية على إثر عملية تفتيش لمركبة نفعية بحاجز أمني بالمدخل الغربي للمدينة. فبعد قيام عناصر الشرطة، بعملية المراقبة الأمنية و الإدارية للمركبة. تم العثور بالمقاعد الخلفية والصندوق الخلفي للمركبة على اللحوم البيضاء. و التي قدرت إجمالا بـنحو 05 قناطير و 20 كلغ دون مراعاة شروط التخزين والنظافة.

وبعد معاية اللحوم من قبل الطبيب البيطري أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري نتيجة انعدام شروط النظافة والصحة. ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع المصالح المختصة محليا. وتم إتلافها. فيما تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سق، بتقرير إخباري.

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الشلف: إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مركز الردم التقني

كشفت، مصادر مطلعة على مستوى مديرية التجارة في الشلف بأن أعوان فرق قمع الغش ومراقبة الجودة قد قامت خلال الساعات الأخيرة، بسحب كميات معتبرة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية على مستوى عدد من المحلات التجارية ليتم إتلافها بالتنسيق مع الجهات الوصية في مركز الردم التقني النفايات. و تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، فيما تواصل فرق قمع الغش نشاطها من خلال دوريات المراقبة المحلات التجارية ونقاط البيع المنتشرة عبر تراب الولاية.

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