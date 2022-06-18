معسكر..درك راس العين عميروش يحجز 23 عمودا كهربائيا مزدوجا

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين رأس عميروش بولاية معسكر، من توقيف شخص يقوم بسرقة الأعمدة الكهربائية.

وفي هذا السياق، جاءت العملية بناءً على مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين، عبر الرقم الأخضر 1055 إلى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بلدية رأس عين عميروش بدائرة عقاز.

مفادها قيام شخص بسرقة الأعمدة الكهربائية بدوار قارون بذات البلدية، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

أين قامت الفرقة بتوقيف مركبة وبعد تفتيشها تم العثور على 23 قطعة حديدية مزدوجة خاصة بالأعمدة الكهربائية طول القطعة الواحدة 3.5 م.

ليتم توقيف سائق المركبة واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، حيث تم استرجاع المسروقات مع حجزها فيما امر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق بفتح تحقيق في القضية.

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