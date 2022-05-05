معسكر.. غلق الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية

تسببت التقلبات الجوية، في اخر الساعات على مختلف مناطق ولاية معسكر في غلق الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية.

وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه بواد الحمام، ليتم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني A17 الرابط بين معسكر والمحمدية مرورا ببلدية المامونية.

كما تم تسجيل صعوبة في حركة التنقل على مستوى الطريق الوطني الرابط بين بلديتي حسين ومعسكر نتيجة تساقط الأتربة والحجارة من المرتفعات.

تمكنت عناصر الدرك الوطني كل من فرقتي بوهني و المحمدية بولاية معسكر، من حجز كمية معتبرة من مادتي الفرينة و السميد، بالاضافة الى حجز مشروبات كحولية.

وفي هذا السياق تم حجز 1381قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام و الأنواع القيمة المالية للمحجوزات قدرت ب 220.360.00دج، العملية تمت على اثر دورية على مستوى السوق الأسبوعي ببلدية بوهني،

حيث قامت عناصر الأمن، بتوقيف سيارة سياحية و بعد المراقبة والتفتيش تم العثور على كمية المشروبات السالف ذكرها بالصندوق الخلفي لها،

أما الفرقة الثانية،بناءا على معلومات واردة إليهم، مفادها قيام أحد تجار الجملة بتخزين كمية من الفرينة والسميد داخل مخزن الكائن بشارع زهرة بمدينة المحمدية.

و بعد عملية مداهمة بمعية مصالح التجارة ببلدية المحمدية تم العثور على كمية من السميد قدرت ب60 قنطار و 85 كلغ وكمية من القمح اللين (فرينة) قدرت بـ 156 قنطار،

بالمقابل فإن جميع البضائع المذكورة سالفا حجزت وسلمت إلى مصالح أملاك الدولة بالمحمدية، في انتظار تقديم المتورطان كل قضية على حدا أمام الجهات القضائية المختصة.

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