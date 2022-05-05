معسكر.. غلق الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية
تسببت التقلبات الجوية، في اخر الساعات على مختلف مناطق ولاية معسكر في غلق الطريق الوطني رقم 17 الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية.
وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه بواد الحمام، ليتم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني A17 الرابط بين معسكر والمحمدية مرورا ببلدية المامونية.
كما تم تسجيل صعوبة في حركة التنقل على مستوى الطريق الوطني الرابط بين بلديتي حسين ومعسكر نتيجة تساقط الأتربة والحجارة من المرتفعات.
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تمكنت عناصر الدرك الوطني كل من فرقتي بوهني و المحمدية بولاية معسكر، من حجز كمية معتبرة من مادتي الفرينة و السميد، بالاضافة الى حجز مشروبات كحولية.
وفي هذا السياق تم حجز 1381قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام و الأنواع القيمة المالية للمحجوزات قدرت ب 220.360.00دج، العملية تمت على اثر دورية على مستوى السوق الأسبوعي ببلدية بوهني،
حيث قامت عناصر الأمن، بتوقيف سيارة سياحية و بعد المراقبة والتفتيش تم العثور على كمية المشروبات السالف ذكرها بالصندوق الخلفي لها،
أما الفرقة الثانية،بناءا على معلومات واردة إليهم، مفادها قيام أحد تجار الجملة بتخزين كمية من الفرينة والسميد داخل مخزن الكائن بشارع زهرة بمدينة المحمدية.
و بعد عملية مداهمة بمعية مصالح التجارة ببلدية المحمدية تم العثور على كمية من السميد قدرت ب60 قنطار و 85 كلغ وكمية من القمح اللين (فرينة) قدرت بـ 156 قنطار،
بالمقابل فإن جميع البضائع المذكورة سالفا حجزت وسلمت إلى مصالح أملاك الدولة بالمحمدية، في انتظار تقديم المتورطان كل قضية على حدا أمام الجهات القضائية المختصة.
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معسكر: تسرب الغاز يتسبب في انفجار بمركز وحدة الجزائرية للمياه في تيغينف
معسكر: تسرب الغاز يتسبب في انفجار بمركز وحدة الجزائرية للمياه في تيغينف
كما شهد مساء أمس، مقر مركز وحدة الجزائرية للمياه بدائرة تيغنيف بولاية معسكر. حادث انفجار أدى الى اصابة عون أمن بحروق من الدرجة الثانية.
وقد مكنت يقظة الضحية، من ابلاغ رئيس فرقة الأمن الذي سارع معية سكان الحي الى عين المكان وتم نقل الضحية على جناح السرعة بمصلحة الإستعجالات بمستشفى تيغنيف.
قبل ان يتم تحويله الى مستشىفى مسلم الطيب بمدينة معسكر، للعلاج.
و حسب المعلومات الأولية لأسباب الإنفجار. فهي تعود الى تسرب الغاز من الأنابيب، داخل مقر الوحدة.
وحين حاول الضحية اشعار الضوء وقع الإنفجار وتسبب في اصابة الحارس وهلاك بعض الأجهزة الإلكترونية وتكسير زجاج النوافذ.
في حين فتحت مصالح ألأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.
معسكر: حجز أكثر من 5 قناطير لحوم فاسدة
كما تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيق بمعسكر، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك. وقدرت كمية المحجوزات، بـ05 قناطير و20 كلغ.
كما جاءت العملية على إثر عملية تفتيش لمركبة نفعية بحاجز أمني بالمدخل الغربي للمدينة.
فبعد قيام عناصر الشرطة، بعملية المراقبة الأمنية و الإدارية للمركبة.
أين عثر بالمقاعد الخلفية والصندوق الخلفي للمركبة على اللحوم البيضاء. و التي قدرت إجمالا بـنحو 05 قناطير و 20 كلغ دون مراعاة شروط التخزين والنظافة.
وبعد معاية اللحوم من قبل الطبيب البيطري أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري نتيجة انعدام شروط النظافة والصحة.
ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع المصالح المختصة محليا. وتم إتلافها. فيما تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سق، بتقرير إخباري.