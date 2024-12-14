معلول: “مواجهة أسيك الايفواري مهمة للانفراد بصدارة المجموعة”
بقلم محمد لمين صحراوي
شدد المسؤول الأول على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة، نبيل معلول، على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه غدا الأحد، بالضيف أسيك ميموزا الايفواري.
ويستقبل الاتحاد، ممثل الكرة الايفوارية، غدا، بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة 20:00، برسم ثالث جولات دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الافريقية.
ووصف التونسي، هذه المباراة بـ “المهمة” في ترتيب المجموعة الثالثة. وأضاف: “سنواجه فريق يتواجد معنا في الصدارة بـ 4 نقاط بفوز وتعادل. أسيك فريق محترم وشاهدته أمام جاراف السنغالي في ملعبه وأيضا في بوتسوانا أمام أورابا”.
وأضاف معلول، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم السبت: “من جهتنا نحن جاهزون، وواعون بقيمة اللقاء. لأننا بعد 3 أسابيع سنواجه نفس المنافس في أبيدجان. ولهذا النقاط الثلاث مهمة للتربع على رأس المجموعة”.
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