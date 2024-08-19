معلول: “نحتاج لتدعيمات إضافية ولن أظلم أي لاعب”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، بأن ميركاتو فريقه الصيفي لم ينتهِ بعد، مبرزا حاجة التشكيلة لتدعيمات أخرى.

وضمن الاتحاد المتواجد في تربص بتونس منذ الأربعاء الماضي، 7 صفقات جديدة هذه الصائفة، ويتعلق الأمر بكل من عماد عزي، والثنائي الكونغولي غلودي ليكونزا وكيفين مونديكو. إلى جانب النيجيري وال علي موسى، وحسام الدين غشة وغيلاس قناوي.

وفي حوار مطوّل خصّ به الصفحة الرسمية للنادي، أكد التونسي معلول. بأن التحضيرات في أسبوعها الثالث، تشهد نسقاً عاليا، والتركيز مصوب على الجانب البدني.

قبل أن يضيف: “نحن أيضا بصدد تكوين مجموعة، باعتبار أن الفريق شهد عدة استقدامات على مستوى الخطوط الثلاثة، وبعد الانتهاء من الجانب البدني. سنركز على الجانب التكتيكي وتحضير الفريق من الناحية البدنية”.

وواصل التونسي: “بالنسبة للقاءات التي لعبناها لا أعتبرها ودية. وإنما آخر لقاءين هما من يحملان الطابع الودي، والآن هي تمارين وفقط من أجل تجريب اللاعبين وإشراك تشكيلة في كل شوط”.

مشيرا إلى أن الهدف من إشراك تشكيلة في كل شوط، هو معاينة كل لاعب وأخذ نظرة على التشكيلة. وختم حول هذه النقطة: “لن أظلم أي لاعب وكل واحد سيأخذ حقّه. ومن يستحق حمل ألوان الاتحاد سيلعب.. على كل النصاب لم يكتمل، نحن بحاجة إلى لاعبين جدد، وننتظر قدومهم قريباً”.