معلومة هامة للناجحين في البكالوريا 

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، عن موعد ايداع طلبات الخدمات الجامعية للناجحين في البكالوريا.

كما سيتم إيداع طلبات الخدمات الجامعية للناجحين في البكالوريا ستتم بين 10 و 15 أوت. في حين، يختلف ملف الطلب حسب نوع الخدمات الجامعية.

وأعلن بداري عن تنظيم أبواب مفتوحة افتراضية من 16 إلى 22 جويلية 2025 لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد هذه السنة. وسيتم فيها مرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد بتكريس رموز الاستجابة السريعة في التسجيلات الأولية. و النهائية و تعزيز الدعائم الرقمية الذكية.

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أما ملف المنحة فيحتوي على نسخة من شهادة التسجيل الجامعي (يطلب إحضار الشهادة الأصلية للختم). نسخة من كشف نقاط البكالوريا. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شهادة ميلاد، صورتين شمسيتين، صك بريدي، ظرف بريدي مع الطوابع باسم وعنوان الطالب. شهادة عدم الخضوع للضريبة للسنة الحالية (للطالب، الأب، الأم)، وكشف الدخل السنوي للوالدين.

كما يحتوي ملف النقل من شهادة التسجيل الجامعية للسنة الحالية أو شهادة مدرسية (يطلب إحضار الشهادة الأصلية للختم). نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة لا تقل عن 6 أشهر، صورتان شمسيتان، إضافة إلى مصاريف الدفع 135,00 دج/سنويا.

وبخصوص مقرر الإيواء فيسحب من الأرضية الإلكترونية PROGRES. ويحتوي الملف من استمارة المعلومات تسحب من الموقع أدناه. نسخة من شهادة التسجيل الجامعي أو الشهادة المدرسية (يطلب إحضار الشهادة الأصلية للختم). كشف نقاط البكالوريا. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة + وصل الكهرباء أو وصل الكراء، شهادتان طبيتان عامة وصدرية. 4 صور شمسية، ظرفان بريديان معنونان باسم الطالب مع الطوابع إلتزام يسحب من الموقع على الرابط (أنقر هنا للتحميل.

أما الطلبة الداخليين المقيمين، المعنيين بالإطعام، فعليهم إحضار نسخة من وصل دفع مصاريف الإيواء (Quittance). صورة شمسية، الطلبة الداخليين المقيمين، نسخة من شهادة التسجيل الجامعي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصورة شمسية.