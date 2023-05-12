معمري يحافظ على لقبه العالمي في “الملاكمة التايلاندية”

حافظ الملاكم الجزائري، وائل شريف معمري، على لقبه العالمي في الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) لفئة أقل من 23 سنة، في البطولة التي جرت وقائعها بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وجاء تتويج معمري (+ 91 كلغ) بعد فوزه في النهائي بنتيجة (30-27) أمام منافسه المجري لادوفر بلانت.

لينجح بذلك، البطل الصاعد في رياضة “المواي تاي” في الاحتفاظ بلقبه العالمي. الذي حققه السنة الماضية، التي جرت بالإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب معمري، تمكن مواطنه باسطة عبد المنعم (-60 كلغ)، الميدالية الفضية في فئته، بعد خساراته ضد مازيد تامياف (تحت راية محايدة.)

بينما حصدت بوعيشة شهيناز (63.5كلغ) الميدالية البرونزية، بعد أن تعثرت في نصف النهائي امام نظيرتها الاسترالية شانون جاردينر.