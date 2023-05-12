معمري يحافظ على لقبه العالمي في “الملاكمة التايلاندية”
حافظ الملاكم الجزائري، وائل شريف معمري، على لقبه العالمي في الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) لفئة أقل من 23 سنة، في البطولة التي جرت وقائعها بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وجاء تتويج معمري (+ 91 كلغ) بعد فوزه في النهائي بنتيجة (30-27) أمام منافسه المجري لادوفر بلانت.
لينجح بذلك، البطل الصاعد في رياضة “المواي تاي” في الاحتفاظ بلقبه العالمي. الذي حققه السنة الماضية، التي جرت بالإمارات العربية المتحدة.
وإلى جانب معمري، تمكن مواطنه باسطة عبد المنعم (-60 كلغ)، الميدالية الفضية في فئته، بعد خساراته ضد مازيد تامياف (تحت راية محايدة.)
بينما حصدت بوعيشة شهيناز (63.5كلغ) الميدالية البرونزية، بعد أن تعثرت في نصف النهائي امام نظيرتها الاسترالية شانون جاردينر.
عزف النشيد الوطني الجزائري في تايلاند بمناسبة فوز معمري وائل الشريف بذهبية وزن +91 في فئة أقل من 23 سنة ضمن بطولة العالم للمواي تاي
الجزائر شاركة بفريق u23 بسبب مشاكل مالية حيث تنقل ب4 رياضيين فقط وكان حصاد الجزائر 3 ميداليات
🥇معمري وائل الشريف
🥈باسطة عبد المنعم
🥉بوعيشة شهيناز pic.twitter.com/A90cRWOhLg
— Algerian Sports News🇩🇿 (@MohAlgSports) May 11, 2023